Волочкова опубликовала веселое видео развозки белья на Мальдивах

Балерина Анастасия Волочкова выложила в интернет смешной ролик, который показывает, как звезда мирового балета осваивает новый вид транспорта. На видео попали кадры, как Настя едет на мопеде и развозит по виллам белье.

Дарья Светозарова

Волонтерство Анастасии стало очередным поводом для насмешек пользователей. Им показалось, что танцовщица была слишком неловкой, учитывая ее природные способности и тренировки. Впрочем, фолловеры сделали скидку на то, что Волочкова привыкла к совершенно другим видам транспорта. Большинство из них стали нещадно критиковать балерину, которая предупредила, что выкладывая видео, заботилась об их развлечении.Им показалось, что и взгляд у Насти злой, и наряд ужасный. Им также показалось, что молодость Насти и красота уже увяли, и она от отчаяния старается привлечь внимание к своей персоне любым способом. Наиболее резкие критики предложили Волочковой пересесть на верблюда. Несмотря на это, многим юмор балерины и ее непосредственность пришлись по душе. Всего за три часа ролик просмотрели почти 88 тысяч фолловеров.