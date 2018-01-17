Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Мнения

Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Снимки новорожденных малышей опубликовали Курникова и Иглесиас в соцсетях.

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

От Редактора

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

Артефакты, рельеф и тайна.

Сюжеты :

Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером
| | Волочкова опубликовала веселое видео развозки белья на Мальдивах

Волочкова опубликовала веселое видео развозки белья на Мальдивах

Вчера, 17:56
Балерина Анастасия Волочкова выложила в интернет смешной ролик, который показывает, как звезда мирового балета осваивает новый вид транспорта. На видео попали кадры, как Настя едет на мопеде и развозит по виллам белье.

Волочкова опубликовала веселое видео развозки белья на Мальдивах

 

Волонтерство Анастасии стало очередным поводом для насмешек пользователей. Им показалось, что танцовщица была слишком неловкой, учитывая ее природные способности и тренировки. Впрочем, фолловеры сделали скидку на то, что Волочкова привыкла к совершенно другим видам транспорта. Большинство из них стали нещадно критиковать балерину, которая предупредила, что выкладывая видео, заботилась об их развлечении.

Им показалось, что и взгляд у Насти злой, и наряд ужасный. Им также показалось, что молодость Насти и красота уже увяли, и она от отчаяния старается привлечь внимание к своей персоне любым способом. Наиболее резкие критики предложили Волочковой пересесть на верблюда. Несмотря на это, многим юмор балерины и ее непосредственность пришлись по душе. Всего за три часа ролик просмотрели почти 88 тысяч фолловеров.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Волочкова порадовала подписчиков пикантным видео с Мальдив
Волочкова порадовала подписчиков пикантным видео с Мальдив

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова решила провести новогодние каникулы за границей. Но даже тропическое солнце Мальдив не позволяет ей забыть о

Обнаженная Волочкова искупалась в бочке со льдом
Обнаженная Волочкова искупалась в бочке со льдом

Обнаженная Волочкова искупалась в бочке со льдом. Видео, в котором она демонстрирует навыки моржа, звезда мирового балета выложила в соцсеть.

Анастасия Волочкова потрясла публику кожаным костюмом без нижнего белья
Анастасия Волочкова потрясла публику кожаным костюмом без нижнего белья

Балерина Анастасия Волочкова в очередной раз поразила общественность. На личном профиле в социальной сети Instagram она опубликовала видеоролик, на котором

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости