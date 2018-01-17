Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Мнения

Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Снимки новорожденных малышей опубликовали Курникова и Иглесиас в соцсетях.

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

От Редактора

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

Артефакты, рельеф и тайна.

Сюжеты :

Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером
| | Гузеева рассказала, почему отсутствовала на протяжении двух недель

Гузеева рассказала, почему отсутствовала на протяжении двух недель

Вчера, 17:46
Известная российская телеведущая Лариса Гузеева рассказала своим фанатам, почему о ней не было слышно уже как две недели. Как оказалось, звезда телешоу просто устала от ритма жизни и отдыхала в это время.

Гузеева рассказала, почему отсутствовала на протяжении двух недель

 

История началась еще 1 января этого года. Тогда на своей страничке в социальной сети Лариса Гузеева выложила фотографию, после чего очень долгое время о женщине не было ничего слышно. На сообщения своих подписчиков она не отвечала и не появлялась в сети. Многие заподозрили что-то неладное в этом и начали искать Гузееву.

Только день назад, 16 января Лариса выложила новое фото в социальную сеть. Она попросила не беспокоиться фанатов. Как рассказала телеведущая, у нее выдался очень тяжелый год, особенно его конец. Поэтому она решила отдохнуть и уехала, чтобы восстановить силы. Куда именно уезжала отдыхать Гузеева пока что неизвестно.

Гузеева рассказала, почему отсутствовала на протяжении двух недель

 

Многие фанаты женщины заметили, что Лариса стала выглядеть немного хуже и слишком расстроенная. Это может означать, что у нее проблемы в личной жизни или в карьере.

Лариса Гузеева известная телеведущая. Она ведет популярную в странах СНГ программу «Давай поженимся», в которой мужчины и женщины пытаются найти себе вторую половинку.
Новости по теме
Лариса Гузеева рассказала о своей зависимости
Лариса Гузеева рассказала о своей зависимости

Ведущая телешоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева рассказала некоторые подробности о своей жизни. В частности, она заявила, что страдает тяжелой

Лариса Гузеева выложила в Instagram свое фото из детства
Лариса Гузеева выложила в Instagram свое фото из детства

Лариса Гузеева выложила в Сеть свое фото из детства. Она показала фанатам в Instagram, как выглядела в 13 лет.

Лариса Гузеева рассказала о возможных изменах своего мужа в эфире телешоу
Лариса Гузеева рассказала о возможных изменах своего мужа в эфире телешоу

Ведущая шоу «Давай поженимся» при съемках нового выпуска программы сделала заявление. Лариса Гузеева рассказала на всю страну о своих подозрениях мужа в измене.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости