Гузеева рассказала, почему отсутствовала на протяжении двух недель

Известная российская телеведущая Лариса Гузеева рассказала своим фанатам, почему о ней не было слышно уже как две недели. Как оказалось, звезда телешоу просто устала от ритма жизни и отдыхала в это время.

История началась еще 1 января этого года. Тогда на своей страничке в социальной сети Лариса Гузеева выложила фотографию, после чего очень долгое время о женщине не было ничего слышно. На сообщения своих подписчиков она не отвечала и не появлялась в сети. Многие заподозрили что-то неладное в этом и начали искать Гузееву.Только день назад, 16 января Лариса выложила новое фото в социальную сеть. Она попросила не беспокоиться фанатов. Как рассказала телеведущая, у нее выдался очень тяжелый год, особенно его конец. Поэтому она решила отдохнуть и уехала, чтобы восстановить силы. Куда именно уезжала отдыхать Гузеева пока что неизвестно.

Многие фанаты женщины заметили, что Лариса стала выглядеть немного хуже и слишком расстроенная. Это может означать, что у нее проблемы в личной жизни или в карьере.Лариса Гузеева известная телеведущая. Она ведет популярную в странах СНГ программу «Давай поженимся», в которой мужчины и женщины пытаются найти себе вторую половинку.