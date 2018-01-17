Алёна Кравец скучает по избивавшему её мужу

Весьма популярная модель Алёна Кравец поразила своих многочисленных поклонников, обнародовав в социальных сетях фотографии, на которых она запечатлена с бывшим мужем Русланом Кравцом, избивавшим её.

Шумиха вокруг избитой своим супругом Алёны Кравец получила весьма широкое распространение два года назад, продолжившись уже в 2017 году. Появившись со следами побоев на лице на федеральном канале, она стала весьма популярной и узнаваемой, заполучив желанные тысячи поклонников, сочувствовавших ей. Однако, фанаты Алены полагают, что обида, которую она затаила на своего бывшего супруга, постепенно угасает, раз Кравец опубликовала архивные снимки, на которых она запечатлена с Русланом в день их свадьбы.

Александр Вест

Многочисленные поклонники красавицы-модели в комментариях посоветовали Алёне сойтись с Русланом, так как он неоднократно заявлял, что не утратил тёплых чувств к своей бывшей супруге. Однако, сама Алёна пока оставила подобные предложения без ответа.