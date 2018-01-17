Дочь Дональда Трампа пришла на свадьбу в похабном платье

Крайне похабное и, по мнению многих неуместное платье на свадьбу решила выбрать дочка Дональда Трампа Тиффани. Девушка выступила на торжестве в качестве подружки невесты и публику возмутило ее появление в маленьком черном платье, с глубоким декольте и пуш-апом.

Как известно, девушка посетила свадьбу Питера Кэри Питерсона и Квентины Эми Браун. Тиффани Трамп утверждает, что свадьба прошла в Лас-Вегасе, особо пышных церемоний решили не устраивать и позвали минимальное количество гостей. Несмотря на то, что приглашенных было крайне мало, все они просто-таки завалили социальные сети снимками и видео с прошедшей свадьбы. Это спровоцировало бурные обсуждения на просторах интернета.

В результате видео, на котором дочка американского президента в крайне откровенном (учитывая статус отца), возымело вирусный статус. Девушку в этот момент снимал ее лучший друг Питер Брант, который является сыном магната Питера Бранта и супермодели Стефани Сеймур.

Кэри и Квентина, в свою очередь, рассказали журналистам о том, что шумные свадьбы для них не имеют никакого значения, потому как большинство пар в результате разводятся. Молодожены просто захотели быть вместе, поэтому и выбрали для свадьбы столь специфичное место, как Лас-Вегас.

Николай Офицеров