Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Мнения

Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Снимки новорожденных малышей опубликовали Курникова и Иглесиас в соцсетях.

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

От Редактора

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

Артефакты, рельеф и тайна.

Сюжеты :

Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером
| | Дочь Дональда Трампа пришла на свадьбу в похабном платье

Дочь Дональда Трампа пришла на свадьбу в похабном платье

Вчера, 17:30
Крайне похабное и, по мнению многих неуместное платье на свадьбу решила выбрать дочка Дональда Трампа Тиффани. Девушка выступила на торжестве в качестве подружки невесты и публику возмутило ее появление в маленьком черном платье, с глубоким декольте и пуш-апом.
 

 

Как известно, девушка посетила свадьбу Питера Кэри Питерсона и Квентины Эми Браун. Тиффани Трамп утверждает, что свадьба прошла в Лас-Вегасе, особо пышных церемоний решили не устраивать и позвали минимальное количество гостей. Несмотря на то, что приглашенных было крайне мало, все они просто-таки завалили социальные сети снимками и видео с прошедшей свадьбы. Это спровоцировало бурные обсуждения на просторах интернета.
 
В результате видео, на котором дочка американского президента в крайне откровенном (учитывая статус отца), возымело вирусный статус. Девушку в этот момент снимал ее лучший друг Питер Брант, который является сыном магната Питера Бранта и супермодели Стефани Сеймур.
 
Кэри и Квентина, в свою очередь, рассказали журналистам о том, что шумные свадьбы для них не имеют никакого значения, потому как большинство пар в результате разводятся. Молодожены просто захотели быть вместе, поэтому и выбрали для свадьбы столь специфичное место, как Лас-Вегас.

Николай Офицеров
Новости по теме
Дочь Дональда Трампа подтвердила, что её отец ест McDonald’s в постели
Дочь Дональда Трампа подтвердила, что её отец ест McDonald’s в постели

Дочь американского президента и миллионера Дональда Трампа Тиффани подтвердила, что её отец очень любит есть McDonald’s лежа в своей постели. Об этом сообщают

Дочь Дональда Трампа Тиффани была замечена на вечеринке Playboy
Дочь Дональда Трампа Тиффани была замечена на вечеринке Playboy

В центре внимания на очередной масштабной вечеринке, устроенной Playboy, в этот раз оказалась дочь президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа

Джой Вилла пришла на церемонию «Грэмми» в платье с изображением лозунга Трампа
Джой Вилла пришла на церемонию «Грэмми» в платье с изображением лозунга Трампа

Поп-дива и автор композиций Джой Вилла прибыла на праздничную церемонию вручения премии «Грэмми» в наряде, на котором отображена предвыборная агитация

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости