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| | Бузова испугала фанатов видеороликом без макияжа

Бузова испугала фанатов видеороликом без макияжа

Вчера, 17:37
Ольга Бузова, которая до сих пор проводит свои каникулы в Таиланде, попыталась порадовать преданных поклонников утренним видеороликом без макияжа, однако произвела на них совсем не то впечатление, на которое рассчитывала.

Бузова испугала фанатов видеороликом без макияжа

 

Видеоролик действительно вызвал бурную реакцию, однако совсем не положительную. Поклонников очень смутил «пластиковый» блеск кожи Ольги и абсолютная неподвижность лица, будто бы оно застыло. Несмотря на то, что на видео Бузова старалась улыбаться, её лицо оставалось совсем неподвижным.Немногие подписчики предположили, что певица сделала себе маску для лица, которая возможно стянула кожу. Однако большинство склоняется к тому, что Ольга, которая слишком вычурно следит за своим имиджем, не стала бы хвастать лицом с косметической маской, а такой нездоровый блеск кожи и неподвижность мышц лица – это причина недавних уколов ботокса.

Напомним, что несколько недель назад, поклонники Ольги отметили, что она сильно постарела, посмотрев её фотографии с одной из музыкальных премий. Тяжёлый вечерний макияж только подчеркнул все морщины и недостатки Бузовой, что не смогло ускользнуть от глаз внимательных подписчиков.
Валерия Голицына
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