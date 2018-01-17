На встрече с Пригожиным звезда «Дома-2» обнаружила у него списки эскортниц

Звезда популярной телестройки «Дом-2» призналась в любви продюсеру Иосифу Пригожину, и тот назначил ей встречу. Как прошло их общение, Екатерина Колисниченко рассказала в интервью.

Виктория Озерова

Перед новым годом на радио «Рекорд» Екатерина Колисниченко призналась в любви Иосифу Пригожину. После этого известный продюсер назначил Екатерине встречу, о которой она недавно рассказала. По словам Колисниченко, при личном общении Иосиф произвел на нее приятное впечатление отсутствием каких-либо комплексов, они разговаривали на разные темы, в том числе и неудобные. Екатерина сообщила, что продюсер поддержал, он уверен, что она не занимается эскорт-услугами, так как ее нет в списках. Откуда у Пригожина перечень эскортниц, девушка не уточнила.Напомним, что по слухам Екатерина оказывает эскорт-услуги. Недавно в Сети была обнародована соответствующая переписка девушки с каким-то мужчиной. Сама Колисниченко все отрицает.