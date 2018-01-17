Зрители уверены, что проект «Дом-2» навязывает многоженство

Зрители считают, что телепроект «Дом-2» пиарит полигамию. Такое мнение возникло после того, как появились слухи о возвращении Александра Гобозова на телестройку. Фанаты давно ожидали триумфального «камбэка» экс-участника на Поляну, но не спешили с прогнозами до тех пор, пока это подтвердится официально.

Дарья Светозарова

Накануне уже появился анонс, как Александр возвращается на проект, а на периметре его встречает потенциальная возлюбленная – Екатерина Зиновьева. Ранее Александр говорил о том, что Катя ему симпатична, и он собирается строить любовь на Поляне именно с ней. При этом он не скрывает тот факт, что еще связан узами брака с женой. Мужчина заверяет, что штамп в паспорте для него не является препятствием к поиску новых отношений. Он намерен избавиться от оного, едва представится такая возможность.Вместе с тем, зрители не уверены, что именно такие намерения Гобозова. Они считают, что старый-новый «домосед» вернулся на шоу, чтобы пополнить семейный бюджет, а Екатерина для него лишь орудие. Пользователи Сети допускают, что в перспективе Александр планирует вернуть на проект свою законную супругу. По мнению юзеров, телестройка навязывает любые отношения, кроме тех, которые учат порядочности, достоинству, чистоте чувств – традиционным семейным ценностям россиян.