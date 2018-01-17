Звезды КВН рассказали о гонорарах Маслякова за игры

Звезды КВН обнародовали размеры гонораров основателя игр Александра Маслякова. По их словам, Александр Васильевич каким-то образом присвоил себе одно из самых популярных юмористических шоу в России. В то же время его статус как создателя «Клуба веселых и находчивых» вызывает споры.

Дарья Светозарова

В прессе давно обсуждается тема прибыльности КВН. Представители масс-медиа решили пообщаться с участниками игр, чтобы выяснить на каких условиях они соглашаются выступать. Как оказалось, прибыли участие в играх кавээнщикам не приносит. По словам участника команды «Уральские пельмени» Дмитрия Соколова, КВН – это школа, после прохождения которой участники становятся самостоятельными артистами. Ольга Картункова из команды «Городъ Пятигорскъ» призналась, что за свои выступления они не получают денег. Их участие – это результат чистого энтузиазма. Сергей Писаренко, капитан «Уездного города» добавил, что игроки сами ищут деньги, чтобы приехать на игры. Все финансирование идет из кармана участников.Отмечается, что детище семьи Масляковых, компания «АМиК» не вкладывает в команды ни копейки. Не выделяются средства ни на подготовку, ни на контент. Более того, команды юмористов должны платить за участие членские взносы. Единственная задача кампании – обеспечить эфир. Также команды которые выступают под эгидой «Клуба веселых и находчивых» обязаны платить от 10 до 20% от прибыли. Чем популярнее команда, тем выше отчисления. Масляков же в год при таком раскладе зарабатывает от трех с половиной миллионов долларов.