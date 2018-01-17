Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Мнения

Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Снимки новорожденных малышей опубликовали Курникова и Иглесиас в соцсетях.

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

От Редактора

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

Артефакты, рельеф и тайна.

Сюжеты :

Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером
| | Звезды КВН рассказали о гонорарах Маслякова за игры

Звезды КВН рассказали о гонорарах Маслякова за игры

Сегодня, 15:08
Звезды КВН обнародовали размеры гонораров основателя игр Александра Маслякова. По их словам, Александр Васильевич каким-то образом присвоил себе одно из самых популярных юмористических шоу в России. В то же время его статус как создателя «Клуба веселых и находчивых» вызывает споры.

Звезды КВН рассказали о гонорарах Маслякова за игры

 

В прессе давно обсуждается тема прибыльности КВН. Представители масс-медиа решили пообщаться с участниками игр, чтобы выяснить на каких условиях они соглашаются выступать. Как оказалось, прибыли участие в играх кавээнщикам не приносит. По словам участника команды «Уральские пельмени» Дмитрия Соколова, КВН – это школа, после прохождения которой участники становятся самостоятельными артистами. Ольга Картункова из команды «Городъ Пятигорскъ» призналась, что за свои выступления они не получают денег. Их участие – это результат чистого энтузиазма. Сергей Писаренко, капитан «Уездного города» добавил, что игроки сами ищут деньги, чтобы приехать на игры. Все финансирование идет из кармана участников.

Отмечается, что детище семьи Масляковых, компания «АМиК» не вкладывает в команды ни копейки. Не выделяются средства ни на подготовку, ни на контент. Более того, команды юмористов должны платить за участие членские взносы. Единственная задача кампании – обеспечить эфир. Также команды которые выступают под эгидой «Клуба веселых и находчивых» обязаны платить от 10 до 20% от прибыли. Чем популярнее команда, тем выше отчисления. Масляков же в год при таком раскладе зарабатывает от трех с половиной миллионов долларов.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Супруга «отца КВН» Александра Маслякова прокомментировала слухи о его смерти
Супруга «отца КВН» Александра Маслякова прокомментировала слухи о его смерти

Супруга основателя КВН Александра Маслякова пролила свет на слухи о его кончине. Информация о том, что знаменитый ведущий скончался, попала в интернет после

В Союзе КВН прокомментировали уход Александра Маслякова
В Союзе КВН прокомментировали уход Александра Маслякова

Пресс-службы Союза КВН прокомментировала уход Александра Маслякова с должности директора ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН». По их словам,

Александр Масляков из КВН отмечает свое 75-летие
Александр Масляков из КВН отмечает свое 75-летие

Александр Масляков, бессменный ведущий Клуба веселых и находчивых (КВН), отмечает сегодня свое 75-летие. В связи с этим многие московские издания посвятили

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости