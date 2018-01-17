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| | Снимок абсолютно голой Сати Казановой вызвал бурное обсуждение

Снимок абсолютно голой Сати Казановой вызвал бурное обсуждение

Сегодня, 14:37
Снимок полностью обнаженной Сати Казановой в цветной воде вызвал неоднозначную реакцию поклонников. Некоторые осудили певицу за то, что она, являясь замужней женщиной, продолжает выкладывать в Сеть интимные фото.

Снимок абсолютно голой Сати Казановой вызвал бурное обсуждение

 

Сати Казанова поучаствовала в откровенной фотосессии Дианы Авдахиевой. Певица разместила фото на своей странице в Instagram. На снимке звезда запечатлена в цветной воде с красными розами. Сама певица осталась довольна фотосессией, а в подписи к фото напомнила о свойствах напитка и призналась, что перед тем, как выпить воду обязательно произносит молитву. Фото менее чем за сутки набрало около 22 тысяч лайков, но не всех восхитила новая публикация звезды. Некоторые подписчики решили напомнить Сати, что она является замужней женщиной, а в этом статусе не стоит размещать подобные снимки.

Несмотря на волну критики, нашлись и те, кто позитивно оценили публикацию, назвав снимок чувственным и нежным.
Виктория Озерова
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