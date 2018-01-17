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| | Певца Криса Кельми избили буддисты, приковав наручниками к кровати

Певца Криса Кельми избили буддисты, приковав наручниками к кровати

Сегодня, 14:27
Российский певец Крис Кельми, участник музыкальных групп «Рок Ателье» и «Автограф», отправился на лечение от алкогольной зависимости в Таиланд. Оплатил поездку известный телевизионный ведущий Андрей Малахов.

Певца Криса Кельми избили буддисты, приковав наручниками к кровати

 

Криса Кельми поселили в местную клинику. Сейчас солист чувствует себя великолепно, занимается спортом, плавает по полтора километра каждый день, обожает теннис. На протяжении двух лет артист злоупотреблял спиртными напитками. После лечения в Таиланде Крис Кельми наладил отношения с женой и радуется жизни. Музыкант рассказал об одном инциденте, который произошел с ним в клинике. Солист плавал в бассейне, затем вылез и хотел пойти к себе в палату. Внезапно на него напали несколько человек, повалили на землю и начали избивать. Затем эти люди отвели Криса Кельми в комнату, приковали наручниками к кровати и продолжали истязания.

По словам вокалиста, на него напали фанатики-буддисты, которые узнали, что певец является православным. Это дело завершилось благополучно, Криса Кельми перевели в отдельную палату с телевизором, холодильником и кондиционером. Лечение помогло музыканту вернуться на правильный путь, и он не жалеет о своей поездке в Таиланд.
Домбровский Сергей
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