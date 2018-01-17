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| | Филипп Киркоров душевно поздравил Игоря Николаева с днем рождения

Филипп Киркоров душевно поздравил Игоря Николаева с днем рождения

Сегодня, 14:13
Король российской эстрады Филипп Киркоров душевно поздравил своего друга и композитора Игоря Николаева с 58 днем рождения. Искреннее поздравление Киркоров опубликовал в Instagram.

Филипп Киркоров душевно поздравил Игоря Николаева с днем рождения

 

Филипп Киркоров посмешил одним из первых поздравить Игоря Николаева с его 58-летием. В личном микроблоге певец разместил душевное поздравление: «Гениальный Музыкант, Композитор от Бога, я счастлив тебя называть своим Другом. Люблю тебя! И ещё раз с Днём Рождения! Спасибо ещё раз за твои эпохальные для меня «Я НЕ РАФАЭЛЬ» и «НЕМНОГО ЖАЛЬ».

Артист также признался, что с Николаевым его познакомила Алла Пугачева. Напомним, что Игорь Николаев в этом году также отмечает 40-летие творческой деятельности.
Светлана Славянская
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