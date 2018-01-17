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| | Певица Нюша сгорает от любви к креслу

Певица Нюша сгорает от любви к креслу

Сегодня, 14:09
Певица Нюша выложила в Instagram очередное фото, но отметила, что оно «с изъяном». Как сообщила артистка в текстовом сопровождении снимка, она сильно подгорела, загорая на солнышке. Певица заявила, что не ожидала такого коварства от светила, но теперь она влюбилась.

Певица Нюша сгорает от любви к креслу

 

Объектом ее сильных чувств стало красное кресло, в котором она сидит на фото. Также на девушке солнцезащитные очки и весьма откровенный купальный костюм золотистого цвета. Кресло при этом ничего особенного из себя не представляет, но Нюша считает, что его цвет и узор благотворно влияют на ее воспаленные глаза.

Подписчики принялись восхищаться красотой певицы и успокаивать ее по поводу неудавшегося загара. По их мнению, цвет кожи у артистки очень красивый. Только несколько агрессивно настроенных подписчиков заявили, что ее восхваление обычного кресла является признаком фетишизма. Некоторые также остались недовольны позой Нюши и тем, что она грызет ногти. Еще один фолловер счел певицу слишком полной. В его комментарии даже промелькнуло слово «жируха».

Однако большинство фанатов были настроены более, чем доброжелательно. В комментариях преобладали комплименты. Всего снимок оценили более девяти тысяч поклонников певицы.
Дарья Светозарова
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