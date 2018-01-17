Певица Нюша сгорает от любви к креслу

Певица Нюша выложила в Instagram очередное фото, но отметила, что оно «с изъяном». Как сообщила артистка в текстовом сопровождении снимка, она сильно подгорела, загорая на солнышке. Певица заявила, что не ожидала такого коварства от светила, но теперь она влюбилась.

Дарья Светозарова

Объектом ее сильных чувств стало красное кресло, в котором она сидит на фото. Также на девушке солнцезащитные очки и весьма откровенный купальный костюм золотистого цвета. Кресло при этом ничего особенного из себя не представляет, но Нюша считает, что его цвет и узор благотворно влияют на ее воспаленные глаза.Подписчики принялись восхищаться красотой певицы и успокаивать ее по поводу неудавшегося загара. По их мнению, цвет кожи у артистки очень красивый. Только несколько агрессивно настроенных подписчиков заявили, что ее восхваление обычного кресла является признаком фетишизма. Некоторые также остались недовольны позой Нюши и тем, что она грызет ногти. Еще один фолловер счел певицу слишком полной. В его комментарии даже промелькнуло слово «жируха».Однако большинство фанатов были настроены более, чем доброжелательно. В комментариях преобладали комплименты. Всего снимок оценили более девяти тысяч поклонников певицы.