Певица Нюша сгорает от любви к креслу

Объектом ее сильных чувств стало красное кресло, в котором она сидит на фото. Также на девушке солнцезащитные очки и весьма откровенный купальный костюм золотистого цвета. Кресло при этом ничего особенного из себя не представляет, но Нюша считает, что его цвет и узор благотворно влияют на ее воспаленные глаза.
Подписчики принялись восхищаться красотой певицы и успокаивать ее по поводу неудавшегося загара. По их мнению, цвет кожи у артистки очень красивый. Только несколько агрессивно настроенных подписчиков заявили, что ее восхваление обычного кресла является признаком фетишизма. Некоторые также остались недовольны позой Нюши и тем, что она грызет ногти. Еще один фолловер счел певицу слишком полной. В его комментарии даже промелькнуло слово «жируха».
Однако большинство фанатов были настроены более, чем доброжелательно. В комментариях преобладали комплименты. Всего снимок оценили более девяти тысяч поклонников певицы.