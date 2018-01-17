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| | В Сети участников «Дома-2» назвали «хомяками в клетке»

В Сети участников «Дома-2» назвали «хомяками в клетке»

Сегодня, 13:50
В социальных сетях ежедневно обсуждают участников скандального телепроекта «Дом-2», которые отчаянно пытаются построить свою любовь. Недавно в Сети героев шоу назвали «хомяками в клетке», за участие в подобном телепроекте.

В Сети участников «Дома-2» назвали «хомяками в клетке»

 

Скандально известный ЖЖ-блогер Лена Миро решила обсудить участие людей в «Дом-2», которые намеренно хотят попасть в известный телепроект. Подобных россиян Миро назвала «хомячками», которые оказались закрытыми в доме и обязаны только есть, спать и размножаться. Точно такой образ жизни ведут и пушистые хомячки.

«Существует одно отличие хомяков от участников «Дома 2», несчастные животные не давали своего согласия на это. А человекообразные из реалити-шоу давали, а потому не могут претендовать на звание человека в полном смысле этого слова», - публично заявила Лена Миро.
Светлана Славянская
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