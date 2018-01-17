Ольгу Бузову поклонники раскритиковали за слишком плоскую грудь

Певицу и ведущую Ольгу Бузову преданные фанаты раскритиковали под последним фото в Instagram за отсутствие груди.

Валерия Голицына

Ольга выложила фотографию в бикини, на которой она позирует на краю бассейна. И не смотря на то, что помимо самой Бузовой поклонники могли насладиться прекрасными видами Таиланда, внимание подписчиков привлекло отнюдь не это. Фанаты с куда большим интересом принялись обсуждать грудь Ольги, а точнее – её отсутствие.В комментариях под фото разгорелись целые баталии. Подписчики разделились на два лагеря: на тех, кто любят объёмную грудь, или хотя бы «присутствующую», и тех, кто не считает отсутствие груди пороком. Однако большинство всё же склонялось к тому, что Ольга Бузова стала слишком худой и похожей на скелет, и порекомендовали кумиру «отъестся» или, хотя бы, увеличить грудь, что бы худоба «не резала глаз». Сама же Бузова всегда говорила, что её маленькая грудь её вполне устраивает и она ничего менять не собирается.