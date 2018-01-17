Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Мнения

Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Снимки новорожденных малышей опубликовали Курникова и Иглесиас в соцсетях.

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

От Редактора

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

Артефакты, рельеф и тайна.

Сюжеты :

Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером
| | Вдова Дмитрия Марьянова впервые согласилась на интервью после смерти актера

Вдова Дмитрия Марьянова впервые согласилась на интервью после смерти актера

Сегодня, 13:50
Вдова российского актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик впервые после смерти мужа встретилась с журналистами и ответила на их вопросы. Она по профессии является психологом, эта специальность помогла женщине преодолеть депрессию.

Вдова Дмитрия Марьянова впервые согласилась на интервью после смерти актера

 

Ксения Бик потеряла вкус к жизни после смерти супруга. Дмитрий Марьянов скончался три месяца назад от тромбоза. Сначала вдова имела только одно желание – лечь на диван, ничего не делать, смотреть в одну точку и умереть. Профессиональные навыки помогли даме справиться с кризисом. Психологов обучают преодолевать личные трагедии со спокойствием, достойным подержания. Ксения Бик взяла себя в руки, устроилась на работу в Москве и не оставила времени на уныние.

Дама трудится психологом в одном из агентств столицы РФ. Параллельно с этим женщина является членом благотворительной организации «Помоги себе». Вдова учит людей преодолевать препятствия на жизненном пути. Женщина вспомнила слова одной популярной модели, которая стала прикована к инвалидной коляске, она сказала: «Зато теперь меня будут носить на руках».
Домбровский Сергей
Новости по теме
Вдова Дмитрия Марьянова посвятила трогательные строки мужу в день его рождения
Вдова Дмитрия Марьянова посвятила трогательные строки мужу в день его рождения

Ксения Бик, жена покойного Дмитрия Марьянова, в день рождения супруга посвятила ему трогательные строки. Послание женщина разместила на своей странице в

Ксения Бик не может оправиться от смерти Марьянова
Ксения Бик не может оправиться от смерти Марьянова

Вдова Марьянова Ксения Бик не может поверить в то, что осталась без возлюбленного и не может оправиться от его кончины. Отметим, что со дня кончины Дмитрия

Вдова Марьянова впервые после смерти мужа выступила перед журналистами
Вдова Марьянова впервые после смерти мужа выступила перед журналистами

Ксения Бик, жена покойного Дмитрия Марьянова, впервые после смерти мужа дала комментарии представителям СМИ. Женщина проходит по делу в отношении

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости