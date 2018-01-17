Вдова Дмитрия Марьянова впервые согласилась на интервью после смерти актера

Вдова российского актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик впервые после смерти мужа встретилась с журналистами и ответила на их вопросы. Она по профессии является психологом, эта специальность помогла женщине преодолеть депрессию.

Домбровский Сергей

Ксения Бик потеряла вкус к жизни после смерти супруга. Дмитрий Марьянов скончался три месяца назад от тромбоза. Сначала вдова имела только одно желание – лечь на диван, ничего не делать, смотреть в одну точку и умереть. Профессиональные навыки помогли даме справиться с кризисом. Психологов обучают преодолевать личные трагедии со спокойствием, достойным подержания. Ксения Бик взяла себя в руки, устроилась на работу в Москве и не оставила времени на уныние.Дама трудится психологом в одном из агентств столицы РФ. Параллельно с этим женщина является членом благотворительной организации «Помоги себе». Вдова учит людей преодолевать препятствия на жизненном пути. Женщина вспомнила слова одной популярной модели, которая стала прикована к инвалидной коляске, она сказала: «Зато теперь меня будут носить на руках».