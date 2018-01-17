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| | Наталья Рудова поделилась рецептом отпускных фотосессий

Наталья Рудова поделилась рецептом отпускных фотосессий

Сегодня, 13:42
Известная российская актриса театра и кино Наталья Рудова опубликовала видео популярного блогера Александра Хоменко, который в видеоролике рассказал о том, как нужно делать фотографии, чтобы отпуск остался действительно незабываемым.

Наталья Рудова поделилась рецептом отпускных фотосессий

 

Наталья Рудова знатно рассмешила своих многочисленных подписчиков в сети Instagram, опубликовав видеоролик, снятый Александром Хоменко. В видео блогер внятно объяснил, что и как делать, чтобы после отпуска оставались великолепные фотографии, соответствующие основным современным трендам. Александр заметил, что обязательным является фотография из спортивного зала, чтобы подписчики понимали, что даже на отдыхе нужно уделять время своему великолепному телу. Также блогер посоветовал делать снимки в весьма эротичных позах на кроватях, показывая свою сексуальность и загадочность.

Подписчики оценили данное юмористическое видео, заявив, что и сами в будущем будут руководствоваться этими советами. Наталья же в описании в шутку заметила, что сделала всё по инструкции, однако, ей далеко от артистичности блогера.
Александр Вест
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