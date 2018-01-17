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| | "Продажная девка": Бузову раскритиковали за вульгарный образ

"Продажная девка": Бузову раскритиковали за вульгарный образ

Сегодня, 13:48
Известная в российском шоу-бизнесе поющая ведущая Ольга Бузова продолжает наслаждаться отдыхом в Таиланде, однако о профессиональной деятельности также не забывает. Накануне в микроблоге певицы появилась провокационная обложка с подписью, что намекает на выход очередного хита знаменитости.

 

Поклонники сразу же обратили внимание на запись и принялись оставлять свои комментарии, многие из которых были написаны с массой негатива. Наибольшее недовольство со стороны подписчиков касалось именно образа Бузовой, ведь звезда предстала в несвойственном для себя виде. Ольга выбрала для фото колготки в сетку, также наряд состоял из бюстгальтера, а также туфлей на высоком каблуке. Сама модель при этом расположилась в постели в изогнутой позе, что подталкивает на неприличные мысли поклонников.

"Продажная девка": Бузову раскритиковали за вульгарный образ

 

Фанаты отметили, что совсем недавно Бузова начала демонстрировать свою элегантность и привлекательность, однако в данном случае сексуальность перешла границы и снимок выглядит пошлым. Также масла в огонь подливает название песни «Одна ночь», вследствие чего ненавистники сравнили исполнительницу с продажной девицей. Певица подписала обложку хештегом «хочу узнать, какой ты на вкус», что также не понравилось поклонникам.

Во время просмотра комментариев можно обратить внимание, что замечания в сторону Ольги касаются не только ее внешности, образа и вульгарных колготок. Истинные фанаты пишут, что песни исполнительницы уже становятся абсолютно однообразными, а музыкальное сопровождение и вовсе оставляет желать лучшего. Более того, певицу обвинили в плагиате и сравнили с женой известного футболиста Марией Погребняк, которая также решила петь.

"Продажная девка": Бузову раскритиковали за вульгарный образ

 

Мало кто знает, но обе девушки являются женами футболистов, но Бузова считается уже экс-супругой спортсмена, однако дружба их сохранилось до сих пор. Более того, Погребняк ради подруги не приглашала на свое 30-летие коллегу мужа Дмитрия Тарасова, по понятным для всех причинам. Накануне стало известно, что футболист все-таки женился на своей новой избраннице Анастасии Костенко, которую подозревают в вынашивании потомка своему любимому. Пара уже официально зарегистрировала свои отношения и планирует свадьбу в этом месяце, а Бузова в то же время готовится к собственному дню рождения.
Анна Лисичкина
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