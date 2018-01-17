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| | «Спасибо за прекрасную прогулку»: У Бузовой появился друг Эдик

«Спасибо за прекрасную прогулку»: У Бузовой появился друг Эдик

Сегодня, 13:21
У певицы уже третий ухажер?

«Спасибо за прекрасную прогулку»: У Бузовой появился друг Эдик

 

Согласно опубликованным в социальной сети снимкам, Ольга Бузова вплотную занялась вопросом личной жизни. Так, последний пост артистки посвящен некому, по ее же словам, другу Эдику, благодаря которому у Бузовой была незабываемая прогулка. «Хочу Вас познакомить с нашим другом Эдиком. Спасибо, за такую прекрасную прогулку в море, незабываемые впечатления, самые красивые острова и отличное», - подписала откровенный снимок певица. На фото она позирует в купальнике на шезлонге, фоном послужило море. Не все оценили образ и манеру поведения певицы. Многие критики отметили, что ведет себя Бузова излишне откровенно, что напоминает рекламу дорогого «товара». «А где же сам Эдик?» - спросили подписчики певицы.

 

Последнее время Ольга Бузова начала публиковать весьма откровенные снимки, которые многие называют излишне вызывающими. Так, на своей странице в Instagram артистка отметила работу некого фотографа, который и являются авторов тех самых снимков Ольги Бузовой, которые так привлекают внимание общественности. «Как приятно знакомится с талантливыми людьми. Асечка, ты моя находка, спасибо за твой профессионализм, ты идеально ловишь кадр, работать с тобой одно удовольствие, впереди у нас много красоты», - написала певица.

«Спасибо за прекрасную прогулку»: У Бузовой появился друг Эдик

 

Однако ранее поклонники Ольги Бузовой считали, что фотографирует певицу «друг на грани» Тимур Бахрутдинов. Именно юмористу и артистке приписывают роман, да и сами селебрити «подливают масла в огонь», комментируя свои отношения в социальной сети. Проведенный вместе досуг Бахрутдинова и Бузовой, романтическая обстановка и неоднозначные кадры не остались без внимания общественности. Юморист ответил на этот счет так: «Прекратите уже женить нас или обвинять в пиаре. Мы холостяки на отдыхе и делаем, что хотим. Для тех, кто не знает, мы с Ольгой дружим уже 13 лет. Да, это дружба на грани, но, думаю, мы сами разберёмся». А вот Ольга Бузова оказалась куда более молчаливой, лишь поблагодарив «друга на грани» за хорошее времяпрепровождение. Вот только кто такой в данной ситуации некий друг Эдик, пользователям сети остается только гадать.
Дыль Лилия
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