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| | Скромность и отсутствие макияжа: Темникова удивила поклонников

Скромность и отсутствие макияжа: Темникова удивила поклонников

Сегодня, 13:27
Певица Елена Темникова, ранее известная за участие в группе SEREBRO, достаточно успешно в настоящее время выступает и сольно. В отличие от других бывших солисток вышеуказанного музыкального коллектива, данная исполнительница более популярна. Хотя, возможно, дело и в том, когда именно Елена Темникова покинула SEREBRO.

Скромность и отсутствие макияжа: Темникова удивила поклонников

 

Чем именно привлекает знаменитость поклонников? Помимо таланта, дело, судя по комментариям в Instagram, также в естественной красоте и скромности. Первое было недавно замечено подписчиками, изучившими маленький ролик, выставленный Еленой Темниковой по факту прибытия на Мальдивские острова с целью отдыха. Знаменитость отметила, что ей очень нравится курорт, что выразила в милой улыбке и воздушных поцелуях на камеру.

Однако впечатлило фанатов не это, а то, что артистка была не накрашенной. Такой Елену Темникову поклонники раньше не видели, и теперь они начали просить, чтобы певица больше не наносила макияж. По мнению комментаторов, знаменитость выглядит очень хорошо именно без косметики. В связи с этим, они выразили надежду, что в дальнейшем Елена Темникова макияж наносить не будет либо если и будет, то по минимуму.

Скромность и отсутствие макияжа: Темникова удивила поклонников

 

Ранее певица поразила признанием, что её приводит в смущение необходимость давать автографы. Такая скромность удивила поклонников, отмечающих, что для знаменитости очень важно подписывать вещи для фанатов, это является неотъемлемой частью работы любой звезды.

По их мнению, Елена Темникова просто очень скромная. Так или иначе, однако некоторых фанатов умилила такая непосредственность певицы, и они начали советовать ей быть чуть увереннее в себе, ведь она этого достойна. По словам поклонников, автографы помогают понять, что артист близок к людям, подарить какой-то приятный момент, который запомнится навсегда, и так далее.

Какие ещё артистки были признаны красивыми и интересными без макияжа? В первую очередь, стоит упомянуть модель Ирину Шейк, которую назвали «обворожительной» за отсутствие косметики на одном из недавних фото. Также порадовала стилем «без штукатурки» ещё одна звезда подиума, Хайди Клум, появившись на обложке немецкого глянца. По словам фанатов, так она стала нежнее, а также явно сбросила не один год.
Ирина Летинская
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