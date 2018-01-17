Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Мнения

Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Снимки новорожденных малышей опубликовали Курникова и Иглесиас в соцсетях.

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

От Редактора

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

Артефакты, рельеф и тайна.

Сюжеты :

Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером
| | Маша Малиновская высмеяла Ольгу Бузову в Instagram

Маша Малиновская высмеяла Ольгу Бузову в Instagram

Сегодня, 13:04
Популярная телеведущая Маша Малиновская высмеяла свою коллегу Ольгу Бузову, разместив в сети Instagram смешную пародию. Видеоролик буквально «взорвал» Интернет.

Маша Малиновская высмеяла Ольгу Бузову в Instagram

 

Маша Малиновская в личном микроблоге решила снять видео-пародию на Ольгу Бузову, которая регулярно делиться своими снимками, видео и «историями» прямо из салона своего автомобиля. Кроме того, Бузова также часто поет в машине, исполняя под аккомпанемент радио свои же композиции. Малиновская также решила смешно спародировать Бузову в новом видео.

В посту Малиновская призналась: «Ну не получается у меня так как у Ольги Бузовой». Пользователи Сети оценили пародию, однако предупредили Марию, что петь и кривляться за рулем опасно для здоровья.
Светлана Славянская
Новости по теме
Звезды сериала «СашаТаня» сняли пародию на Ольгу Бузову
Звезды сериала «СашаТаня» сняли пародию на Ольгу Бузову

Звезды популярного российского сериала «СашаТаня» Валентина Рубцова и Александр Гайдулян сняли веселую пародию на Ольгу Бузову. Поклонники оценили смешное

Марина Федункив снова высмеяла Ольгу Бузову
Марина Федункив снова высмеяла Ольгу Бузову

Актриса Марина Федункив в своем инста-сериале под названием «Музова» снова высмеяла телеведущую Ольгу Бузову. Сергей Лазарев с удовольствием принял участие в

«Дом-2»: Маша Малиновская оскорбила бывшую подругу Ольгу Бузову
«Дом-2»: Маша Малиновская оскорбила бывшую подругу Ольгу Бузову

Малиновская оскорбила бывшую подругу Ольгу Бузову, это произошло в интернете. Как выяснилось, Мария ответила в резких тонах на выложенный общим знакомым

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости