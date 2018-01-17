Маша Малиновская высмеяла Ольгу Бузову в Instagram

Маша Малиновская в личном микроблоге решила снять видео-пародию на Ольгу Бузову, которая регулярно делиться своими снимками, видео и «историями» прямо из салона своего автомобиля. Кроме того, Бузова также часто поет в машине, исполняя под аккомпанемент радио свои же композиции. Малиновская также решила смешно спародировать Бузову в новом видео.
В посту Малиновская призналась: «Ну не получается у меня так как у Ольги Бузовой». Пользователи Сети оценили пародию, однако предупредили Марию, что петь и кривляться за рулем опасно для здоровья.