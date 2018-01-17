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| | Маргарита Овсянникова из «Дома-2» назвала себя самой счастливой в мире

Маргарита Овсянникова из «Дома-2» назвала себя самой счастливой в мире

Сегодня, 13:17
Участница проекта «Дом-2» Маргарита Овсянникова опубликовала в Instagram новую фотографию. В комментарии к снимку девушка назвала себя самым счастливым человеком на свете.

Маргарита Овсянникова из «Дома-2» назвала себя самой счастливой в мире

 

Овсянникова предложила поклонникам выяснить, что случилось в ее жизни. Подписчики выдвигают различные предположения. Одни называют причиной такой восторженности беременность, другие взаимные чувства с любимым человеком, третьи просто хорошее настроение. На фотографии Овсянникова запечатлена в лежащей в лодке, артистка улыбается, прикрыв глаза. За 16 минут снимок набрал более 500 отметок «Нравится».

Овсянникова приехала на проект «Дом-2» из Донецка в октябре прошлого года и стала популярной благодаря привлекательной внешности. Девушка является учителем английского языка, любит путешествовать. По словам фанатов, она могла бы без проблем реализовать свой потенциал в модельном бизнесе. Дама имеет хорошую фигуру и красивое лицо.
Домбровский Сергей
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