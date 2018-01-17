"Дом-2": Поклонники заподозрили Майю Донцову в разрыве с Алексеем Купиным

"Дом-2": Поклонники заподозрили Майю Донцову в разрыве с Алексеем КупинымСегодня, 12:57
Популярная участница телепроекта «Дом-2» Майя Донцова пожаловалась на регулярные избиения со стороны Алексея Купина. Майя заявила, что Купин не рассчитывает
Поклонники Алексея Купина пришли в замешательство от нового снимка, который знаменитость разместил на своем аккаунте в Instagram. На этом фото изображен сам
Участника «Дом-2» Алексея Купина, укушенного опасной ядовитой гусеницей, выписали из больницы на Сейшелах и отправили в отель без камер. Об этом сообщила в