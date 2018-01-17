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| | "Дом-2": Поклонники заподозрили Майю Донцову в разрыве с Алексеем Купиным

"Дом-2": Поклонники заподозрили Майю Донцову в разрыве с Алексеем Купиным

Сегодня, 12:57
Поклонники подозревают, что в отношениях пары с «сейшельской» части «Дома-2» Майи Донцовой и Алексея Купина произошел раскол. Причиной тому стал неоднозначный пост в Instagram, в котором девушка заявила о том, что устала показывать в отношениях «свою силу».
 

"Дом-2": Поклонники заподозрили Майю Донцову в разрыве с Алексеем Купиным

 

«Я устала, что, находясь в отношениях вынуждена быть сильной. Я даю слабину, но потому что жду поддержки, а не подставляюсь под новый удар», - утверждает девушка.
 
Несмотря на возможную драму на личном фронте Купина и Донцовой, поклонники не могли не обратить внимание и на саму Майю. Девушка для описания личных переживаний выбрала весьма откровенный купальник, который подчеркивал наиболее выдающиеся части ее тела. Сама девушка разлеглась на большом круге для плавания и принимала солнечные ванны.
 
Стоит напомнить, что буквально недавно Алексей Купин хвастался «подаренным автомобилем», который ему презентовала сама Майя. Несмотря на то, что транспортное средство оказалось лишь разукрашенным куском картона, пользователей оно очень порадовало, потому все отметили чувство юмор пары.

Николай Офицеров
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