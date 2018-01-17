Волочкова назвала имя своего любимого мужчины

В Instagram российской балерины Анастасии Волочковой появились фотографии, на которых танцовщица запечатлена рядом с каким-то мужчиной. Пользователи начали интересоваться, кто этот человек.

На одном из снимков Волочкова находится в объятиях мужчины с букетом роз рядом с автомобилем Maybach. По словам танцовщицы, дорогую иномарку ей подарил любимый человек. Журналисты узнали, кем является новый избранник балерины. Они нашли данные об этом гражданине на сайтах знакомств. Как оказалось, возлюбленным Волочковой является 40-летний Михаил Логинов, занимающий пост заместителя коммерческого директора в гостиничном бизнесе. В анкетах мужчина указывал, что он имеет стабильный доход.

Домбровский Сергей

По заявлению танцовщицы, любовник оплатил ее поездку на Мальдивы. Волочкова рекомендует недоброжелателям перестать завидовать успеху других людей. Балерина счастлива, она наслаждается прекрасным отдыхом и отличными отношениями. Позже журналисты связались с Волочковой, дабы выяснить всю правду о ее личной жизни. Звезда назвала Логинова своим хорошим знакомым. Они сговорились и разыграли подписчиков, чтобы те сплетничали еще больше, чем делали это до сих пор.