Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Мнения

Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Снимки новорожденных малышей опубликовали Курникова и Иглесиас в соцсетях.

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

От Редактора

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

Артефакты, рельеф и тайна.

Сюжеты :

Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером
| | Волочкова назвала имя своего любимого мужчины

Волочкова назвала имя своего любимого мужчины

Сегодня, 12:53
В Instagram российской балерины Анастасии Волочковой появились фотографии, на которых танцовщица запечатлена рядом с каким-то мужчиной. Пользователи начали интересоваться, кто этот человек.

Волочкова назвала имя своего любимого мужчины

 

На одном из снимков Волочкова находится в объятиях мужчины с букетом роз рядом с автомобилем Maybach. По словам танцовщицы, дорогую иномарку ей подарил любимый человек. Журналисты узнали, кем является новый избранник балерины. Они нашли данные об этом гражданине на сайтах знакомств. Как оказалось, возлюбленным Волочковой является 40-летний Михаил Логинов, занимающий пост заместителя коммерческого директора в гостиничном бизнесе. В анкетах мужчина указывал, что он имеет стабильный доход.

Волочкова назвала имя своего любимого мужчины

 

По заявлению танцовщицы, любовник оплатил ее поездку на Мальдивы. Волочкова рекомендует недоброжелателям перестать завидовать успеху других людей. Балерина счастлива, она наслаждается прекрасным отдыхом и отличными отношениями. Позже журналисты связались с Волочковой, дабы выяснить всю правду о ее личной жизни. Звезда назвала Логинова своим хорошим знакомым. Они сговорились и разыграли подписчиков, чтобы те сплетничали еще больше, чем делали это до сих пор.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Поклонники Волочковой просят перестать подавать дочке дурной пример
Поклонники Волочковой просят перестать подавать дочке дурной пример

Анастасия Волочкова опубликовал в своём блоге новое фото с букетом «от любимого человека». Поклонники балерины расценили это как дурной пример.

Менеджер Волочковой объяснила, как в Сети появились интимные фото балерины
Менеджер Волочковой объяснила, как в Сети появились интимные фото балерины

Пиар-менеджер Анастасии Волочковой объяснила, каким образом в Сети появились интимные фото балерины. По ее словам, это произошло из-за Чермена Дзотова –

Волочкова вернулась в Москву после отдыха в Греции
Волочкова вернулась в Москву после отдыха в Греции

Анастасия Волочкова вернулась в Москву после очередного отдыха в Греции. В официальном блоге балерины в Instagram появилась фотография, на которой она

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости