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| | Яна Рудковская считает, что чиновники живут «неприлично богато»

Яна Рудковская считает, что чиновники живут «неприлично богато»

Сегодня, 12:50
Поклонники Яны Рудковской заметили тягу продюсера к роскоши, и это им не понравилось. Фанаты посоветовали Яне быть скромнее, на что она ответила, что «неприлично богато» живут чиновники.

Яна Рудковская считает, что чиновники живут «неприлично богато»

 

Яна Рудковская, как и все звезды отечественного шоу-бизнеса, ведет свой микроблог и часто выкладывает в Сеть фото дома, нарядов, праздничного стола. Такая активность продюсера в соцсети не пришлась по вкусу некоторым пользователям, которые тут же обвинили Рудковскую в том, что она хвастает и «кичится» своими деньгами. Продюсер решила раз и навсегда ответить всем недовольным. По словам Яны, «неприлично богато» в такое непростое время живут только чиновники. Она напомнила, что помогает детям, инвалидам и даже некоторым семьям, о всех остальных, по мнению продюсера, должно заботится государство.

Также Яна Рудковская отметила, что тяжело работает для того, чтобы вести такой образ жизни. Только на дом ей и мужу пришлось зарабатывать более 10 лет.
Виктория Озерова
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