Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Мнения

Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Снимки новорожденных малышей опубликовали Курникова и Иглесиас в соцсетях.

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

От Редактора

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

Артефакты, рельеф и тайна.

Сюжеты :

Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером
| | Кэти Топурия поразила поклонников безупречной фигурой в бикини

Кэти Топурия поразила поклонников безупречной фигурой в бикини

Сегодня, 12:47
Топурия выложила фотографию в ярко-красному купальнике, стоя у борта яхты, на которой девушка проводит свой уикенд в Таиланде.

Кэти Топурия поразила поклонников безупречной фигурой в бикини

 

Кэти полетела на остров Пхукет в Таиланде, для того, чтобы провести там свои новогодние каникулы и отдохнуть от гастролей и плотного графика. Девушка то и дело выкладывает фотографии, в разных дизайнерских бикини радуя поклонников своей безупречной фигурой. В этот раз прекрасную форму певицы подчернил красный закрытый купальник. Однако не смотря на то, что купальник слитный это не помешало Кэти выглядеть все также сногсшибательно.

Фанаты певицы остались в восторге. Поклонники засыпали Кэти Топурию множеством лестных комплиментов и восхищённых комментариев. Преданные подписки пожелали певице приятного отдыха и поскорее набраться сил, для того чтобы радовать их своим творчеством.
Валерия Голицына
Новости по теме
Кэти Топурия шокировала фанатов сменой образа
Кэти Топурия шокировала фанатов сменой образа

Популярная российская певица и солистка группы «А’студио» Кэти Топурия привыкла каждый раз удивлять своих поклонников необычными прическами и нарядами. На этот

Кэти Топурия испугала поклонников своим видом без макияжа
Кэти Топурия испугала поклонников своим видом без макияжа

30-летняя грузинская и российская певица Кэти Топурия ошарашила поклонников своим видом без макияжа. Об этом в сети ходят бурные обсуждения среди фанатов.

Солистка группы «А-студио» продемонстрировала идеальную фигуру
Солистка группы «А-студио» продемонстрировала идеальную фигуру

Солистка российской поп-группы «А-студио» Кэти Топурия продемонстрировала идеальную фигуру в бикини, позируя на пляже в Сардинии.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости