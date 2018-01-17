Кэти Топурия поразила поклонников безупречной фигурой в бикини

Топурия выложила фотографию в ярко-красному купальнике, стоя у борта яхты, на которой девушка проводит свой уикенд в Таиланде.

Валерия Голицына

Кэти полетела на остров Пхукет в Таиланде, для того, чтобы провести там свои новогодние каникулы и отдохнуть от гастролей и плотного графика. Девушка то и дело выкладывает фотографии, в разных дизайнерских бикини радуя поклонников своей безупречной фигурой. В этот раз прекрасную форму певицы подчернил красный закрытый купальник. Однако не смотря на то, что купальник слитный это не помешало Кэти выглядеть все также сногсшибательно.Фанаты певицы остались в восторге. Поклонники засыпали Кэти Топурию множеством лестных комплиментов и восхищённых комментариев. Преданные подписки пожелали певице приятного отдыха и поскорее набраться сил, для того чтобы радовать их своим творчеством.