16-летняя дочь Веры Брежневой навсегда улетает в Калифорнию

Соня Киперман, которая является 16-летней дочкой Веры Брежневой, на своей страничке в социальной сети заявила, что отправляется жить в США. В Калифорнии девушка будет учиться, и планирует стать киноактрисой.

16-летняя Соня Киперман поделилась со своими подписчиками радостной новостью. Она собирается улететь в США на постоянное место жительства. Там дочь Веры Брежневой планирует учиться на актрису и стать в будущем известной.На своем аккаунте Соня поблагодарила своих друзей, знакомых за прекрасные 16 лет жизни и 1,5 года учебы. Для нее жизнь в Калифорнии станет новым вызовом и шагом вперед. Девочка хочет сниматься в кино.

Вера Брежнева, на удивление, полностью поддержала свою дочь. Известная мама даже помогает ей со всеми сложностями, с которыми сталкивается Соня. Для девочки ее мама пример подражания. Она постоянно смотрит за выступлениями, съемками, и даже сама хочет стать известной.Соня Киперман дочь Веры Брежневой от ее первого брака с украинским политиком Виталием Войченко. Девочка уже не раз бывала в США, и даже ходила в школу актерского мастерства. Также, Соня не раз ранее заявляла о желании стать киноактрисой и жить в США.