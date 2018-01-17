Американские СМИ заявили о тайном романе Брэда Питта и Дженнифер Энистон

Американские источники подтвердили теорию поклонников о тайном романе Брэда Питта и Дженнифер Энистон. Однако сами актеры продолжают скрывать свои чувства от публики и не афишируют свои отношения.

Светлана Славянская

Сразу же после официального развод американских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли, поклонники стали распространять слухи о том, что красавец-мужчина может снова закрутить роман со своей бывшей женой Дженнифер Энистон. Однако слухи оказались недалеко от правды. Как передает издание Тhe Нollywood Gossip, Энистон намерена подать на развод со своим супругом Джастином Теру.Инсайдеры говорят, что за последний год Энистон и Питт сильно сплотились, так как Дженнифер поддержала морально бывшего супруга в его разводе с Анджелиной. Если же отношения пары окончательно наладятся, то они могут вступить в повторный брак, сообщают американские СМИ.