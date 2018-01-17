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| | Джигурда позабыл о сыновьях от первого брака

Джигурда позабыл о сыновьях от первого брака

Сегодня, 12:01
Скандально известный актёр Никита Джигурда совершенно позабыл о своих двух сыновьях, которые остались у него от первого брака. Об этом сообщила Гелена Эдмундовна, являющаяся его бывшей тёщей.

Джигурда позабыл о сыновьях от первого брака

 

Гелена поведала о том, что Джигурда, окунувшись с головой в пучину шоу-бизнеса, совершенно забыл, что Яна Павелковская подарила ему двух прекрасных сыновей. По словам Гелены, 16-летний Артемий и Илья, которому в данный момент лишь 10 лет, уже давно не получали поздравлений на дни рожденья от своего родного отца. Кроме того, бывшая тёща популярного шоумена заверила, что Никита уже четыре года уклоняется от уплаты алиментов. Однако, Гелена заявила о том, что ни она, ни Яна не хотят тревожить Никиту Джигурду, который в данный момент не имеет постоянной работы и стабильного заработка.

Также бывшая тёща Джигурды рассказала о том, что из-за скандальной известности их родного отца сыновья Никиты постоянно подвергаются всевозможным издёвкам и упрёкам со стороны их сверстников.
Александр Вест
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