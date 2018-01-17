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| | Фанаты раскритиковали Бузову за вульгарные колготки

Фанаты раскритиковали Бузову за вульгарные колготки

Сегодня, 11:36
Ведущая шоу «Дом-2» и по совместительству певица Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Instagram отрывок из новой песни «Одна ночь». Композицию солистка подписала словами: «Я хочу узнать какой ты на вкус».

Фанаты раскритиковали Бузову за вульгарные колготки

 

На обложке изображена Бузова в лифчике и колготках. Пользователи начали активно обсуждать данную публикацию. За 23 часа ролик просмотрели более 1,8 млн раз. Подписчики неоднозначно отнеслись к этому видео. Одни поддержали певицу в ее начинаниях, другие жестко раскритиковали. Фанатам не понравились колготки звезды шоу «Дом-2», которые юзеры назвали вульгарными. Многим надоели однотипные композиция, исполняемые Бузовой. По мнению поклонников, ее песни не имеют смысла и музыкальное сопровождение оставляет желать лучшего.

Фанаты раскритиковали Бузову за вульгарные колготки

 

Подписчики рекомендовали вокалистке сменить имидж. По поводу плохого голоса Бузовой уже давно легенды ходят. Сейчас звезду обвиняют в однообразии и советуют хотя бы использовать другую музыку в песнях, дабы они отличались друг от друга.
Домбровский Сергей
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