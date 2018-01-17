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| | Целлюлит, пластика, вранье: Грудь Квитко не поместилась в спортивном топе

Целлюлит, пластика, вранье: Грудь Квитко не поместилась в спортивном топе

Сегодня, 11:24
Известная российская модель Анастасия Квитко не перестает привлекать общественность новыми эротичными кадрами, с помощью которых демонстрирует свои прелести. «Русская Кардашьян» несколько отличается от своей американской коллеги Ким Кардашьян, ведь в своей деятельности она ставит акцент именно на эротике и во всех ее проявлениях.

 

Накануне на странице знаменитости появился провокационный снимок, где Квитко продемонстрировала свое тело. Пользователи не могли не обратить внимание, что выбранный для фотосессии топ несколько маловат, и Анастасия может вот-вот потерять свою грудь, которая так и просится наружу. Тем не менее, выглядит бюст модели соблазнительно, и мужская половина подписчиков уже успела оценить свежий кадр. Во внимание были взяты и другие моменты, запечатленные на фото.

Речь идет о спортивной форме, которую «русская Кардашьян» надевает не только на тренировки, но и в повседневной жизни. Поклонники похвалили своего кумира за такой выбор, ведь спортивные девушки всегда пользуются уважением в обществе. Но хвалебные комментарии оставляли не все, и уже позднее можно было прочесть критику в сторону модели. Хейтеры считают, что в отличие от американской звезды шоу-бизнеса, Анастасия Квитко сделала свое нестандартное тело с помощью хирургов, а не только благодаря тренировкам и спортивному питанию.

Целлюлит, пластика, вранье: Грудь Квитко не поместилась в спортивном топе

 

В Сети уже неоднократно появлялись фотографии, на которых изображена модель за несколько лет до того, как она стала известной. Фигура Анастасии не является особенной, и девушка не только увеличила свой бюст, а еще и проделала те же манипуляции с бедрами, отчего и получила такую необычную округлость форм. Модель опровергает данные заявления и настаивает, что параметры ей достались от природы, и она лишь упорно занималась в спортзале, поэтому и преобразилась до неузнаваемости.

Целлюлит, пластика, вранье: Грудь Квитко не поместилась в спортивном топе

 

Американская модель Ким Кардашьян также нередко слушает и читает критику в свою сторону, но в ее случае не идет речь о пластических операциях. Знаменитость была поймана папарацци на пляже, и не один раз, а свидетели событий подчеркивали, что у звезды экранов есть целлюлит. Одно из таких заявлений довело до слез модель, после чего она взяла себя в руки и начала худеть. Не так давно Кардашьян опубликовала фото, а котором она посвежела, постройнела и вовсе не имеет недостатков, в чем модель благодарна протеиновым коктейлям и тренировкам.
Анна Лисичкина
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