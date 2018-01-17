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| | Волочкова с трудом уместила грудь в футболке

Волочкова с трудом уместила грудь в футболке

Сегодня, 11:00
Известная российская балерина Анастасия Волочкова выразила свою признательность выдающемуся музыканту Игорю Николаеву, поздравив его с днём рождения в своём Instagram. На фото артистка предстала в футболке, которая еле сдерживала её грудь.

Волочкова с трудом уместила грудь в футболке

 

В официальном аккаунте Анастасии Волочковой в сети Instagram появилась очередная запись с весьма пикантной фотографией. Фанаты балерины были весьма удивлены тому, что её снимок был посвящён не очередному фотоотчёту Волочковой с её отдыха на Мальдивах, а дню рождения знаменитого российского музыканта Игоря Николаева. В описании к фото Анастасия заявила, что весьма признательна Николаеву за его творчество. По её словам, композиция под названием «Балерина», которую написал музыкант, стала первой в её жизни, а текст песни как будто описывает её саму.

Отметим, что фанаты Волочковой были весьма впечатлены внушительным размером бюста Анастасии, заметив, что они были бы не против видеть такие поздравления гораздо чаще. Однако, некоторые поклонники раскритиковали ушки и нос, которые балерина добавила себе с помощью специального фильтра.
Александр Вест
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