Анна и Ольга Бузовы порадовали фанатов снимком в купальниках

Сестра весьма популярной российской певицы Ольги Бузовой Анна опубликовала в своём Instagram фотографию, на которой они вместе с телеведущей запечатлены в купальниках в бассейне.

Александр Вест

В данный момент известная певицы Ольга Бузова находится в Таиланде, откуда постоянно публикует фотоотчёты о своём отдыхе. Решила не отставать от своей знаменитой сестры и Анна Бузова, присоединившаяся к своей родственнице на таиландской вилле. Многие фанаты поблагодарили Анну за столь «горячее» фото, на котором обе сестры запечатлены в весьма откровенных купальниках. В описании к фото Анна пояснила, что у них с сестрой существует давняя традиция, по которой они празднуют день рождения Ольги в кругу близких без посторонних лиц.Очередной день рождения Бузова будет отмечать уже 20 января, в связи с чем к её отдыху в Таиланде присоединилась и Анна, которая прилетела к сестре, чтобы вместе отметить столь важный для них семейный праздник. Отметим, что поклонники Анны заметили, что сёстры хоть и не сильно похожи, но обе весьма привлекательны.