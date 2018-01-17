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| | Анна Хилькевич расстроила фанатов маленькой грудью

Анна Хилькевич расстроила фанатов маленькой грудью

Сегодня, 10:46
Известная российская актриса кино и театра Анна Хилькевич, известная зрителю по сериалу "Универ", весьма смутила своих фанатов очередной публикацией в Instagram. Пользователи довольно неоднозначно отреагировали на снимок, на котором запечатлена полуобнажённая Анна. Поклонники отметили, что у артистки очень маленькая грудь.

Анна Хилькевич расстроила фанатов маленькой грудью

 

В официальном Instagram-аккаунте Анны Хилькевич появился очередной фотоотчёт с её отдыха в Таиланде. Многие пользователи восторженно отозвались о фигуре Хилькевич, которая всё ещё остаётся практически безукоризненной. Также множество восторженных отзывов Анна получила из-за пирсинга пупка, который, по мнению её фанатов, является изюминкой в её образе. Однако, не все отзывы под фотографией Хилькевич оказались положительными. Некоторые хейтеры заметили, что девушка выставляет напоказ свою грудь, которая не так уж и велика, чтобы хвастать ею на всеобщее обозрение.

Отметим, некоторые пользователи заметили, что в отличие от Ольги Бузовой, которая в нетрезвом состоянии веселится в Пхукете, Анна Хилькевич довольствуется весьма культурными видами отдыха, нередко балуя своих поклонников новыми фотографиями.
Александр Вест
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