"Голышом в трусах": Волочкова провоцирует своих поклонников

Подписчики сходятся в словесных перепалках «не на жизнь, а на смерть».

Анастасия Волочкова, нечаянно или нарочно, постоянно сводит своих подписчиков в словесных баталиях. Публикуя новые снимки, Волочкова вроде бы стремится всего лишь безобидно поделиться со своими поклонниками событиями из своей жизни. По словам самой Анастасии, ее задача - радовать своих фанатов собственной красотой, которая для этого и существует. Волочкова не устает напоминать, что вся ее слава и известность - результат тяжелейшего каждодневного труда. Правда, при этом довольно спорно смотрятся «тонны» снимков с отдыха, которые она регулярно выкладывает в соцсети.

Примечательно, что львиная доля этих фото сделана в одних и тех же ракурсах, меняется лишь обстановка вокруг Анастасии, хотя, учитывая то, что отдыхать она предпочитает на Мальдивах, то достаточно разнообразными декорации назвать сложно. Пользователям уже основательно поднадоела любимая поза, в которой снимается Настя - ее идеальный шпагат не критиковал разве что ленивый.Постепенно среди комментариев к снимкам балерины становится все меньше тех, кто восхищается ее красотой и способностями. Даже те, кто изначально был в их рядах, уже давно интересуются, может ли Анастасия придумать другую позу для фотографирования, и почему даже, когда она выкладывает видео своих тренировок - на них она выполняет одни и те же движения, как будто кроме них ничего не умеет. Комментарии от профессионалов почти сплошь негативные. Конечно, как считает сама Волочкова, «критиковать талант легко - а вы попробуйте сделать также!», но многие называют ее позиции неправильными даже с технической точки зрения.

Чего только не советуют скандальной балерине - и вспомнить о ребенке вместо бесконечных шпагатов и скандалов, которыми она излишне увлеклась, и успокоиться наконец, найдя тихое семейное счастье, и перестать выставлять себя напоказ перед всей страной, позиционируя, как чуть ли не героиню, страдающую за народ, ради которого она «сбивает в кровь натруженные ноги», а еще, как едко заметили пользователи, с завидной регулярностью ездит по солнечным островам и оттуда «дразнит» своих поклонников вопросами, тепло ли у них сейчас.Хейтеры постоянно критикуют мужеподобную фигуру Анастасии и не устают напоминать, что в российские театры оскандалившуюся экс-приму Большого уже давно не принимают, поэтому она открыла собственный театр.