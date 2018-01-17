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| | Воспоминания о Бузовой и свадьба в день рождения бывшей: Тарасов издевается над Костенко

Воспоминания о Бузовой и свадьба в день рождения бывшей: Тарасов издевается над Костенко

Сегодня, 10:09
Несколько дней назад состоялась свадьба известного футболиста Дмитрия Тарасова и популярной модели Анастасии Костенко, о чем сообщили СМИ после публикаций самих молодоженов. Громкого торжества не было, но влюбленные довольствуются обычной росписью в ЗАГСе с несколькими друзьями, однако больше подробностей публика может и не знать.

Воспоминания о Бузовой и свадьба в день рождения бывшей: Тарасов издевается над Костенко

 

Как рассказали осведомленные источники, Тарасов все же решил хорошенько потратиться на настоящую и полноценную свадьбу, и состоится она уже в конце этого месяца. По некоторым данным, пройдет торжество в шикарном месте, а приглашены на него полторы сотни гостей, в том числе – представители шоу-бизнеса. Источники сообщают, что невеста уже выбрала платье, а детальной подготовкой к празднику занимается сам Тарасова.

Жена одного из друзей футболиста, которая побывала в гостях у новоиспеченной семьи вместе с мужем, рассказала нечто интересное. По ее словам, Тарасов постоянно вспоминает свою бывшую пассию Ольгу Бузову, причем делает он это в присутствии новой избранницы, что не может остаться незамеченным. Девушка подчеркивает, что спортсмен постоянно высмеивает бывшую, копирует ее движения в клипах, а также бесконечно подшучивает, и это должно бы обидеть Анастасию. Тем не менее, новая жена относится к ситуации равнодушно.

Воспоминания о Бузовой и свадьба в день рождения бывшей: Тарасов издевается над Костенко

 

Свидетельница событий рассказала, что Костенко является молчаливой девушкой, разговаривает в компании редко, а это может означать, что модель обдумывает каждое свое слово и замечает происходящее со всех сторон. Жена друга Тарасова убеждена, что их товарищ поступает неправильно, и своим поведением он обижает сразу двух девушек. Однако, на этом шалости игрока «Локомотива» не заканчиваются, и поклонники Ольги Бузовой обратили внимание еще на одну особенность.

Воспоминания о Бузовой и свадьба в день рождения бывшей: Тарасов издевается над Костенко

 

Как подчеркивают фанаты певицы, уже через несколько дней Ольга отпразднует свой день рождения, и именно поэтому звезда отправилась в Таиланд. Однако многие обратили внимание, что Москву Ольга покинула именно перед шикарной свадьбой бывшего избранника и его новой невесты, а состояться торжество может как раз в день рождения Бузовой. Тем не менее, точная дата свадьбы не названа, а певица изо всех сил пытается показать, что больше не страдает. Чего стоит один скандал относительно возможного романа исполнительницы с комиком Тимуром Батрутдиновым, о чем сейчас говорят поклонники знаменитостей в Сети.
Анна Лисичкина
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