Сергей Шнуров рассказал, как бросил курить

Весьма популярный певец Сергей Шнуров, в данный момент отдыхающий в Индонезии, поделился со своими многочисленными поклонниками своей радостью. В своём микроблоге Instagram певец рассказал о том, как он бросил курить.

Александр Вест

Многие фанаты скандально известного лидера музыкальной группы «Ленинград» Сергея Шнурова были весьма обрадованы, узнав, что их кумир наконец-то бросил курить. В официальном Instagram-аккаунте Сергея Шнурова появилась фотография, на которой он продемонстрировал красоты океана на Бали, где сейчас отдыхает, куря сигарету на пустынном пляже. В описании к фото он поведал своим фанатам о том, что находясь на данном острове, он наконец осознал, что курение, как вредная привычка, не приведёт его ни к чему хорошему, лишь заковав его в объятьях зависимости.Шнуров отметил, что отныне он будет курить лишь для того, чтобы поддерживать свой брутальный имидж, что весьма рассмешило его многочисленных фанатов. В комментариях поклонники поздравили его с таким серьёзным достижением и заметили, что сигарета действительно стала неотъемлемым атрибутом в его образе.