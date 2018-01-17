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| | Сергей Шнуров рассказал, как бросил курить

Сергей Шнуров рассказал, как бросил курить

Сегодня, 10:06
Весьма популярный певец Сергей Шнуров, в данный момент отдыхающий в Индонезии, поделился со своими многочисленными поклонниками своей радостью. В своём микроблоге Instagram певец рассказал о том, как он бросил курить.

Сергей Шнуров рассказал, как бросил курить

 

Многие фанаты скандально известного лидера музыкальной группы «Ленинград» Сергея Шнурова были весьма обрадованы, узнав, что их кумир наконец-то бросил курить. В официальном Instagram-аккаунте Сергея Шнурова появилась фотография, на которой он продемонстрировал красоты океана на Бали, где сейчас отдыхает, куря сигарету на пустынном пляже. В описании к фото он поведал своим фанатам о том, что находясь на данном острове, он наконец осознал, что курение, как вредная привычка, не приведёт его ни к чему хорошему, лишь заковав его в объятьях зависимости.

Шнуров отметил, что отныне он будет курить лишь для того, чтобы поддерживать свой брутальный имидж, что весьма рассмешило его многочисленных фанатов. В комментариях поклонники поздравили его с таким серьёзным достижением и заметили, что сигарета действительно стала неотъемлемым атрибутом в его образе.
Александр Вест
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