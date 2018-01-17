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| | Жена Джигана показала голые ноги на пляже

Жена Джигана показала голые ноги на пляже

Сегодня, 09:44
Мало кто знает, что татуированный и бородатый брутальный мужчина Джиган в реальной жизни примерный семьянин и заботливый отец. Он вместе со своей супругой Оксаной Самойловой и тремя детьми отправился в морской круиз. Сейчас семейство находится на Американских Виргинских Островах. В атмосфере моря и солнца жена рэпера раскрепостилась и показала фолловерам прекрасные голые ноги.
 

Жена Джигана показала голые ноги на пляже

 

Подписчики тут же начали осыпать Самойлову комплиментами, отмечая ее женственность и естественную красоту. Некоторым также пришелся по вкусу ее плавательный костюм, обтягивающий все выдающиеся части тела Самойловой.
 
Однако, больше всего пользователей удивило то, что Джиган, по всей видимости, решил избавиться от одного из своих главных естественных аксессуаров, а именно бороды. В комментариях начали сразу говорить о том, «почему Володька усы сбрил», вспоминая популярный советский фильм.

Николай Офицеров
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