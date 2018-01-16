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| | Тарасов после свадьбы издевается над Анастасией Костенко

Тарасов после свадьбы издевается над Анастасией Костенко

Вчера, 23:20
Друзья новоиспечённой семьи 30-летнего Дмитрия Тарасова и 23-летней Анастасии Костенко сообщили факты из их семейной жизни. Как оказалось, Тарасов постоянно вспоминает бывшую жену, Ольгу Бузову, при своей нынешней супруге.

Тарасов после свадьбы издевается над Анастасией Костенко

 

То, что футболист Дмитрий Тарасов все время вспоминает при своей нынешней жене Анастасии Костенко бывшую девушку Ольгу Бузову, знакомые пары воспринимают как издевательства. Как они сообщают, на совместных встречах о бывшей жене Тарасова никто не говорит, кроме него самого.

Тарасов постоянно подкалывает Бузову, пародирует жесты из клипа «Мало половин», цитирует сказанное телеведущей. Тем не менее, супругу футболиста поведение мужа вполне устраивает.

Тем временем профиль в Instagram самой Ольги Бузовой начал наполняться откровенными полуобнаженными фотографиями именно после свадьбы экс-супруга с новой избранницей. Фанаты певицы и телеведущей «Дома-2» полагают, что таким образом она хочет продемонстрировать, что у нее все хорошо и без Тарасова.
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