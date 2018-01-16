Диетологи из США раскритиковали «экстремальную» диету Ким Кардашьян

Специалисты по правильному питанию высказали свое мнение насчет молочной диеты Ким Кардашьян. По их мнению, такая низкокалорийная диета слишком экстремальна для снижения веса.

Не так давно Ким Кардашьян поразила фолловеров своего Instagram откровенной фотографией, но которой знаменитость стоит в домашней обстановке на кухне в нижнем белье и пьет молочный коктейль. По словам звезды, именно он помог ей прийти в форму после Рождества и Нового года. Однако, специалисты по правильному питанию изучили программу питания, прилагающуюся к коктейлю и предостерегли – эта диета слишком экстремальна для снижения веса.

Главную опасность составляет то, что калорийность напитка недостаточна для восполнения жизненно важных резервов организма человека. Более реальный способ снижения веса диетологи видят в уменьшении калорийности дневного рациона до 1200 калорий. Более строгая диета должна проходить исключительно под наблюдением врачей, и применима только к людям, страдающим ожирением тяжёлой формы.