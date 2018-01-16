Диетологи из США раскритиковали «экстремальную» диету Ким Кардашьян

Не так давно Ким Кардашьян поразила фолловеров своего Instagram откровенной фотографией, но которой знаменитость стоит в домашней обстановке на кухне в нижнем белье и пьет молочный коктейль. По словам звезды, именно он помог ей прийти в форму после Рождества и Нового года. Однако, специалисты по правильному питанию изучили программу питания, прилагающуюся к коктейлю и предостерегли – эта диета слишком экстремальна для снижения веса.
Главную опасность составляет то, что калорийность напитка недостаточна для восполнения жизненно важных резервов организма человека. Более реальный способ снижения веса диетологи видят в уменьшении калорийности дневного рациона до 1200 калорий. Более строгая диета должна проходить исключительно под наблюдением врачей, и применима только к людям, страдающим ожирением тяжёлой формы.