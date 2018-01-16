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| | Ребенок за $69 тысяч: Ким Кардашьян стала мамой в третий раз

Ребенок за $69 тысяч: Ким Кардашьян стала мамой в третий раз

Вчера, 22:31
Чета Кардашьян - Уэст обзавелась третьим ребенком.

Ребенок за $69 тысяч: Ким Кардашьян стала мамой в третий раз

 

О предстоящем пополнении в семье стало известно в сентябре 2017 года. Сегодня в официальном блоге Ким поделилась огромной радостью - у них с рэпером Канье Уэстом родилась еще одна дочка. Вес малышки составил 3 килограмма 345 граммов, она абсолютно здорова. Пара не скрывала, что ребенка для них выносила и родила суррогатная мать. Необходимость прибегнуть к ее услугам была вынужденной, так как сама Ким первые две беременности перенесла очень тяжело, и врачи запретили ей вынашивать ребенка еще.

Ребенок за $69 тысяч: Ким Кардашьян стала мамой в третий раз

 

Старшие дети Канье Уэста и Ким Кардашьян - четырехлетняя Норт и двухлетний Сэйнт в нетерпении ждут, когда им удастся познакомиться с младшей сестренкой. Контракт с суррогатной матерью был заключен еще в июне прошлого года, агентство, предоставившее ее услуги чете знаменитостей, получило 69 тысяч долларов, тогда как самой женщине по договору причиталось 45 тысяч. Ставшие в третий раз родителями Канье и Ким выразили огромную благодарность суррогатной матери за подаренную им дочь.

В прошлом году телезвезда Ким Кардашьян в сотрудничестве со своим мужем запустили линейку детской одежды, которую они посвятили городу Калабасас, где Ким провела собственное детство. Семейная пара поделилась своими впечатлениями от совместной работы. В частности, Канье Уэст рассказал, что у них с женой кардинально разный подход к стилю и детскому гардеробу в том числе, но им все же удалось найти компромисс, результатом которого и стала коллекция, включающая платья, брюки, толстовки, а также головные уборы и бомберы. Надо сказать, что работа дизайнера не нова для рэпера - еще с 2015 года он сотрудничает с adidas Originals. На его счету несколько коллекций одежды и обуви, но товары от Канье выходят лимитированным тиражом.

Ребенок за $69 тысяч: Ким Кардашьян стала мамой в третий раз

 

Кстати, в этот раз семейство Кардашьян внесло некоторые изменения в свою традиционную предрождественскую фотосессию. Вместо одной большой фотографии всей семьи, они решили сделать много маленьких, которые методично выкладывали каждый день почти весь декабрь, таким образом, к Рождеству их стало 25. На первых двух десятках снимков красовались Ким и Канье, а также Кортни Кардашьян и Кендалл Дженнер, окруженные всеми детьми семейства. А беременные Кайли Дженнер и Хлои Кардашьян по замыслу идеи появились в самом конце проекта.
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