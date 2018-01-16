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| | Игорь Николаев встал на защиту взрослой дочери от агрессивных фанатов

Игорь Николаев встал на защиту взрослой дочери от агрессивных фанатов

Вчера, 21:30
Певец и композитор Игорь Николаев опубликовал в Instagram совместное со своей старшей дочерью фото, лишив шанса агрессивных поклонников обидеть девушку. Артист просто закрыл доступ к комментированию этого фото.

Игорь Николаев встал на защиту взрослой дочери от агрессивных фанатов

 

Известный российский композитор и певец Игорь Николаев неоднократно ранее сталкивался с грубым поведением пользователей Сети, поэтому после публикации снимка с дочерью Юлией, артист отключил комментарии под фото. Из подписи к посту можно узнать, что на фото фрагмент прощального совместного ланча перед возвращением в Москву.

 

Новый год певец провел вместе с супругой Юлией Проскуряковой в Монте-Карло, а в Майами он приехали специально для встречи со старшей дочерью, которая много лет самостоятельно проживает в США.

Атаке в Сети со стороны хейтеров подверглась не только дочь Николаева, но и его жена. Пользователи в Сети активно обсуждали то ее лицо без косметики, то фигуру, то прическу. Юлия Проскурякова пытается игнорировать язвительные замечания, но все чаще на критику реагирует обидой и раздражением.
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