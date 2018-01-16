Ким Кардашьян показала свое фото до пластики 20-летней давности

В последнее время звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян достаточно часто делится с поклонниками старыми, архивными фото. Одной из таких публикаций оказался снимок Ким 1994 года в 14 лет - до пластических операций.

Ким Кардашьян, известная в США и мире благодаря участию в реалити-шоу вместе со своей семьей, не так давно опубликовала в собственном Instagram с 106 млн подписчиков фотографию 20-летней давности. По словам звезды, снимок, запечатлевший Ким с ее сестрой Кортни, был сделан на ранчо в 1994 году.

Мимо многочисленных поклонников Кардашьян не могло ускользнуть то, как сильно изменилась внешность их кумира за эти годы. С 2007 года, когда 27-летняя Ким обрела славу благодаря шоу, неоднократно ей приписывали операции на носу, ягодицах, губах, липосакцию.Сегодня Кардашьян и ее супруг Канье Уэст стали родителями общего ребенка, выношенного суррогатной матерью. Возможно, именно этот факт был причиной продолжительной ностальгии по детству.