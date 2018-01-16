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| | Цымбалюк-Романовская борется за отмену развода с Джигарханяном

Цымбалюк-Романовская борется за отмену развода с Джигарханяном

Вчера, 21:49
Пианистка Цымбалюк-Романовская оспаривает в суде бракоразводный процесс с экс-супругом актером Арменом Джигарханяном. Об этом театральный режиссер рассказал в студии передачи «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым, став героем очередного выпуска программы.

Цымбалюк-Романовская борется за отмену развода с Джигарханяном

 

Эксперты и зрители не поняли, зачем Цымбалюк-Романовской отменять решение в суда относительно расторжения брака с Джигарханяном. Возможной причиной этой инициативы назвали желание заставить актера выплачивать деньги за квартиру, которую супруги взяли в кредит. Джигарханян в студии рассказал, как его молодая жена тайком подсыпала ему психотропные вещества, меняющие сознание. Ранее российские СМИ неоднократно публиковали статьи, в которых рассказывалось о неадекватных поступках актёра. По мнению Джигарханяна, его странное поведение частично можно объяснить приемом медицинских препаратов, влияющих на мозг человека.

Эксперты посоветовали театральному режиссеру обратиться в клинику, где возьмут его волосы на анализ. В итоге можно узнать, действительно актера пичкали таблетками, расширяющими сознание или это ложь. Джигарханян жестко высказывался в адрес Цымбалюк-Романовской. По мнению актера, преступник должен нести ответственность за содеянное.
Домбровский Сергей
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