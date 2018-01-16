Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде

Певица Ольга Бузова, даже находясь на отдыхе, не забыла о саморекламе и опубликовала для подписчиков ролик, в котором показала всю себя.

Видео появилось на странице Бузовой в Instagram. На нём Ольга эротично плещется в бассейне своего номера под музыку иностранного исполнителя, текст которой восхваляет женские «прелести». Такое совпадение картинки и содержания заставило многих подписчиков Ольги считать, что данное видео – реклама «себя любимой». «Что это? Демонстрация себя? Товар лицом так сказать?», «Грамотно подогревает к себе интерес», - пишут они в социальной сети.Журналисты VladTime отмечают, что большинству поклонников звезды становится откровенно скучно от её поведения. Многие даже подытожили все старания девушки, сказав, что всё-таки не получается у неё даже играть сексуальность. Такую подачу они приравнивают к неуверенности, которая вскоре может обернуться неприятной стороной для самой исполнительницы: «Лёгкий взлёт - тяжёлое падение », - напоминают подписчики Бузовой. Сейчас Ольга ожидает в гости свою сестру Анну, что несколько фанатов связали с ещё большим количеством «порно»-фото в скором времени.