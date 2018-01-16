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| | Алена Водонаева пережила страшную ночь из-за землетрясения на Бали

Алена Водонаева пережила страшную ночь из-за землетрясения на Бали

Вчера, 21:02
Экс-участница «Дома-2» и известная ведущая Алена Водонаева из-за подземных толчков, связанных с землетрясением на Бали, пережила пугающую ночь. Изначально вместе с супругом звезда поехала на Бали, чтобы провести там медовый месяц.

Алена Водонаева пережила страшную ночь из-за землетрясения на Бали

 

По словам знаменитой телеведущей Алены Водонаевой, землетрясение на Бали застало их супругом тогда, когда они спали в гостиничном номере. Звезда полагает, что пора завершать медовый месяц.

Телезвезда с первых подземных толчков распознала землетрясение, ведь ей уже приходилось сталкиваться с подобным во время ее пребывания в Лос-Анджелесе. Несмотря на то, что толчки были легкие, Водонаева с трудом смогла уснуть в ту ночь из-за волнения.

Последняя крупная активность вулкана Агунг, из-за которой возникают землетрясения, была отмечена в конце ноября прошлого года. Тогда на острове было объявлено ЧП, был закрыт аэропорт, туристов эвакуировали на соседний остров. Сила землетрясения составляла 5,3 балла по Рихтеру.
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