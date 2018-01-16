Pharaon отреагировал на признание Кафельниковой о наркозависимости

Дочь знаменитого российского теннисиста Евгения Кафельникова Алеся сообщила журналистам о своей наркозависимости. Первый раз девушка попробовала дозу после расставания с парнем.

Алеся Кафельникова испытывала негативные чувства, пошла в питейное заведение, встретила там подругу и рассказала ей о случившемся, но вместо поддержки получила дополнительные проблемы. Приятельница записала исповедь модели на камеру, а затем продала материал журналистам, получив хорошие деньги. Начались скандальные публикации, Алеся Кафельникова решила уехать в Лондон, дабы полностью изменить обстановку и забыть о случившемся. Именно в столице Великобритании модель вошла в мир наркотиков. Когда она приехала в Англию, то находилась на грани нервного срыва. Облегчить страдания удалось с помощью наркотиков. Когда употребляешь кокаин и марихуану отвлекаешься от проблем и уходишь в мир иллюзий, призналась знаменитость.

Затем Кафельникова познакомилась с репером Pharaoh. Молодые люди начали общаться, в итоге отношения превратились в любовь. Отец Кафельниковой выступал против музыканта, называя его наркоманом. Девушка не послушалась папу и переехала к парню. Кафельников заблокировал банковскую карточку дочки.

В итоге модель рассталась с репером и у нее началась депрессия. Pharaoh отреагировал на признание Кафельниковой. По заявлению исполнителя, он не верит словам экс-возлюбленной. Об этом он заявил в Twitter в резко негативной форме. В итоге модель рассталась с репером и у нее началась депрессия. Pharaoh отреагировал на признание Кафельниковой. По заявлению исполнителя, он не верит словам экс-возлюбленной. Об этом он заявил в Twitter в резко негативной форме.

Домбровский Сергей