Pharaon отреагировал на признание Кафельниковой о наркозависимости

Алеся Кафельникова испытывала негативные чувства, пошла в питейное заведение, встретила там подругу и рассказала ей о случившемся, но вместо поддержки получила дополнительные проблемы. Приятельница записала исповедь модели на камеру, а затем продала материал журналистам, получив хорошие деньги. Начались скандальные публикации, Алеся Кафельникова решила уехать в Лондон, дабы полностью изменить обстановку и забыть о случившемся. Именно в столице Великобритании модель вошла в мир наркотиков. Когда она приехала в Англию, то находилась на грани нервного срыва. Облегчить страдания удалось с помощью наркотиков. Когда употребляешь кокаин и марихуану отвлекаешься от проблем и уходишь в мир иллюзий, призналась знаменитость.
В итоге модель рассталась с репером и у нее началась депрессия. Pharaoh отреагировал на признание Кафельниковой. По заявлению исполнителя, он не верит словам экс-возлюбленной. Об этом он заявил в Twitter в резко негативной форме.