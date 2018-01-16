Ким Кардашьян и Канье Уэст в третий раз стали родителями

Ким Кардашьян и Канье Уэст снова стали родителями. Дочь для звездной пары родила суррогатная мать. Об этом проинформировали в официальном блоге Кардашьян.

Виктория Озерова

Суррогатная мать родила дочь для Ким Кардашьян и Канье Уэста. Участница реалити-шоу рассказала об этом в своем блоге. Звездная пара стала родителями в третий раз, у них уже есть сын и дочь. Ким принесла свою благодарность женщине, выносившей ребенка, и отметила, что та помогла воплотить мечту супругов. Ранее стало известно, что Ким не хотела говорить суррогатной матери, кто является ее клиентами. Звезда опасалась, что женщина не является ее поклонницей или фанаткой творчества ее мужа и откажется. Позже Кардашьян сообщила, что рассказала обо всем суррогатной матери и даже познакомила ее со своей семьей.Между тем в СМИ появилась информация, что Ким Кардашьян собирается лечь под нож пластического хирургу для откачивания жира с бедер и удаления нескольких ребер.