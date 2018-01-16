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| | Певица Регина Тодоренко путешествует, закинув ноги за спину

Певица Регина Тодоренко путешествует, закинув ноги за спину

Вчера, 20:15
Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко опубликовала провокационный снимок в своем Instagram. На фото звезда демонстрирует одну из сложных поз из йоги.

Певица Регина Тодоренко путешествует, закинув ноги за спину

 

Певица, а также бывшая телеведущая программы про путешествия «Орел и Решка» Регина Тодоренко опубликовала новую фотографию в Instagram. На фото запечатлена сама знаменитость на заднем сидении автомобиля с закинутыми за спину ногами. Подпись к посту сообщает, что таким образом Тодоренко предпочитает отдыхать и восстанавливать силы.

 

Фолловеры телеведущей сравнили позу на фото со знаменитой растяжкой балерины Анастасии Волочковой. Также как Тодоренко, Волочкова старалась не пропускать возможности попрактиковаться в гибкости. Так или иначе, поклонники Тодоренко оценили ее способности к позам в йоге, о чем немедленно сообщили в комментариях под снимком - сейчас там почти три тысячи отзывов и 334 тысячи «лайков».

На сегодняшний день 27-летняя певица находится на обучении в США, откуда часто публикует фотографии в своем микроблоге.
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