Ведущий признался в сексе с азиаткой из «Доширака»

На шоу «Деньги или позор» известный телеведущий поменялся местами с приглашенным гостем Романом Юнусовым из дуэта «Сестры Зайцевы». Дядя Витя опозорился в студии вместо участника дуэта «Сестры Зайцевы» и признался, что имел интимную связь со звездой «Доширака».

Виктория Озерова

На съемках очередного выпуска «Деньги или позор» Дядей Витей овладел азарт, и он поспорил с гостем. По условиям, если Роман Юнусов сможет справиться с ролью ведущего, он получит сушеную рыбу, а если у него не получится вести программу, то с его счета снимут кругленькую сумму. Экс-резидент Comedy Club принял данное предложение незамедлительно. Популярному ведущему почти всю программу пришлось позориться за деньги Юнусова.Кульминацией шоу стало сенсационное признание Дяди Вити: он переспал с азиаткой, изображенной на упаковке популярной лапши быстрого приготовления «Доширак». Немногие зрители поверили в правдивость истории ведущего.