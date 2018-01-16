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| | Ведущий признался в сексе с азиаткой из «Доширака»

Ведущий признался в сексе с азиаткой из «Доширака»

Вчера, 20:25
На шоу «Деньги или позор» известный телеведущий поменялся местами с приглашенным гостем Романом Юнусовым из дуэта «Сестры Зайцевы». Дядя Витя опозорился в студии вместо участника дуэта «Сестры Зайцевы» и признался, что имел интимную связь со звездой «Доширака».

Ведущий признался в сексе с азиаткой из «Доширака»

 

На съемках очередного выпуска «Деньги или позор» Дядей Витей овладел азарт, и он поспорил с гостем. По условиям, если Роман Юнусов сможет справиться с ролью ведущего, он получит сушеную рыбу, а если у него не получится вести программу, то с его счета снимут кругленькую сумму. Экс-резидент Comedy Club принял данное предложение незамедлительно. Популярному ведущему почти всю программу пришлось позориться за деньги Юнусова.

Кульминацией шоу стало сенсационное признание Дяди Вити: он переспал с азиаткой, изображенной на упаковке популярной лапши быстрого приготовления «Доширак». Немногие зрители поверили в правдивость истории ведущего.
Виктория Озерова
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