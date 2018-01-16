Участница «Битвы экстрасенсов»: Рапунцель будет воспитывать ребенка без мужа

Экстрасенс, принимавшая участие в проектах про паранормальные возможности сообщила, что супружеская пара Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко из «Дома-2» в будущем распадется. Из-за своего негатива Рапунцель отталкивает от себя людей, сообщила гадалка Камилла Филатова.

Как сообщила гадалка Камилла Филатова, принимавшая участие в испытаниях паронормальных способностей на «Битве экстрасенсов» и «Дневнике экстрасенсов», участники телепроекта «Дом-2» Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель расстанутся в октябре-ноябре 2018 года. По словам экстрасенса, это случится из-за сложного характера Рапунцель, из-за которого та отталкивает от себя близких людей.Филатова рассказала, что Рапунцель придется воспитывать будущего ребенка одной. Также в дальнейшем брак в жизни звезды «Дома-2» не предвидится, хотя мужчины у нее будут, как и отношения.Дмитренко гадалка предсказала счастье в другом браке, а его самого определила как позитивную натуру. Филатова сообщила, что со своей будущей девушкой участник «Дома-2» познакомится еще находясь в браке с Рапунцель.