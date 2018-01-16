Погоду можно контролировать: Высотные струйные течения способны провоцировать катаклизмы

Мнения

Погоду можно контролировать: Высотные струйные течения способны провоцировать катаклизмы

Какие изменения ожидают нашу планету?

Земля переместится в другую галактику: Катастрофа неизбежна

От Редактора

Земля переместится в другую галактику: Катастрофа неизбежна

Земля сменит местоположение из-за объединения Млечного пути и Андромеды.

Сюжеты :

Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером
| | Участница «Битвы экстрасенсов»: Рапунцель будет воспитывать ребенка без мужа

Участница «Битвы экстрасенсов»: Рапунцель будет воспитывать ребенка без мужа

Вчера, 19:50
Экстрасенс, принимавшая участие в проектах про паранормальные возможности сообщила, что супружеская пара Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко из «Дома-2» в будущем распадется. Из-за своего негатива Рапунцель отталкивает от себя людей, сообщила гадалка Камилла Филатова.

Участница «Битвы экстрасенсов»: Рапунцель будет воспитывать ребенка без мужа

 

Как сообщила гадалка Камилла Филатова, принимавшая участие в испытаниях паронормальных способностей на «Битве экстрасенсов» и «Дневнике экстрасенсов», участники телепроекта «Дом-2» Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель расстанутся в октябре-ноябре 2018 года. По словам экстрасенса, это случится из-за сложного характера Рапунцель, из-за которого та отталкивает от себя близких людей.

Филатова рассказала, что Рапунцель придется воспитывать будущего ребенка одной. Также в дальнейшем брак в жизни звезды «Дома-2» не предвидится, хотя мужчины у нее будут, как и отношения.

Дмитренко гадалка предсказала счастье в другом браке, а его самого определила как позитивную натуру. Филатова сообщила, что со своей будущей девушкой участник «Дома-2» познакомится еще находясь в браке с Рапунцель.
Новости по теме
Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель побывали на шоу Сафроновых
Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель побывали на шоу Сафроновых

Супруги Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель, участники "Дома-2", побывали на рождественском шоу братьев Сафроновых. Пост об этом появился в Instagram.

Оля Рапунцель из «Дома-2» не может жить без Димы Дмитренко
Оля Рапунцель из «Дома-2» не может жить без Димы Дмитренко

В ходе недавнего интервью участница телепроекта «Дома-2» Оля Рапунцель сделала откровенное признание касательно своей личной жизни. Оказалось, что беременная

Беременная Ольга Рапунцель собирается подать на развод
Беременная Ольга Рапунцель собирается подать на развод

Беременная Ольга Рапунцель задумывается о том, чтобы подать на развод. На крайние меры девушку толкает нежелание мужа работать. На данный момент Ольга

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости